La Juve non crede alla crisi Inter, Allegri richiama i titolarissimi

Di certo, rispetto ai balbettii mostrati ieri sera contro il Verona, sarà una Juve diversa quella che martedì sera affronterà l'Inter nel terzo atto stagionale della saga con i nerazzurri. Nessuno spazio per il turn-over, Allegri rilancerà dal primo minuto Kostic, Vlahovic, Di Maria e Rabiot. La coppa, in attesa dei responsi definitivi della giustizia sportiva, resta infatti la porta più larga per riconquistare l'Europa e il tecnico non crede alla crisi nerazzurra.

Proprio la posizione traballante di Simone Inzaghi potrebbe essere uno stimolo in più per i nerazzurri che vorranno anche vendicare le due sconfitte subite in campionato. E poi c'è quella partita che le due società, ormai da un quindicennio, disputano fuori dai campi da gioco a suon di frecciate e polemiche. Si riparte dal gol contestato di Kostic che quindici giorni fa regalò la vittoria ai bianconeri a San Siro e non resta che chiedersi quale sarà la prossima polemica sull'asse Milano-Torino.