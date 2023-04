La Pasqua dei rincari tra grande distribuzione, mercati e negozi al dettaglio

Cara Pasqua e Pasqua cara. Sembra l'inizio di una lettera ma è così. L'inflazione quest'anno pesa nel carrello della spesa, anche alla vigilia della Festività religiosa.

Chi non vuole rinunciare al pranzo di domani deve mettere in conto un rincaro del 20/25 per cento sullo scontrino della spesa.

Il dato è comune, dai mercati rionali, ai negozi al dettaglio, fino alla grande distribuzione che cerca di difendere le vendite offrendo già da tempo promozioni e sconti fino al 40 per cento.

In aumento il prezzo di pesce, carne e dolci che nel giorno di Pasqua non mancheranno in tavola, se si vuole rispettare la tradizione.

I rincari finiscono nella borsa della spesa dei consumatori ma cominciano all'inizio della filiera, e dunque anche i produttori e i venditori finali pagano di più.

Certo, il prezzo più alto, e non solo in termini economici, finisce per gravare sul consumatore che cerca di difendersi come può, scegliendo prodotti magari non di marca per spendere meno.

Infatti quest'anno sono in aumento i consumatori che vanno ai discount.

Consoliamoci da martedì, uova di cioccolato e dolci pasquali li troveremo scontati. Come succede sempre dopo le feste.

Nel servizio l'intervista a Tiziano Antonini, direttore della grande distribuzione in un ipermercato di Torino