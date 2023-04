La Passione di Romagnano Sesia, il paese che torna indietro di 2mila anni

Il paese trasformato nella Gerusalemme di 2.000 anni fa. Gli abitanti, in attori. Perché qui la Passione di Cristo è un rito collettivo che dura da tre secoli.

Questione non solo di fede, ma anche di radici, di comunità, di famiglia.

Scelte e sensibilità personali che entrano nei quadri recitati. A cui ognuno poi dà il proprio significato.

Ancora Rachele Palestro: “Il fatto di vedermi senza presunzione un po' come una testimone, in modo da far conoscere il dramma del calvario ma anche la grande speranza che Gesù ci ha dato”.