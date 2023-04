Edifici sotto stress

Siamo nel laboratorio prove materiali e strutture uno dei più grandi a livello europeo per l'ingegneria sismica. In questo laboratorio si provano strutture come ponti e materiali. Inoltre si possono testare edifici fino a 3 piani applicando forze che possono portarli al collasso. Il tutto per migliorare la sicurezza delle nostre infrastrutture. C'è poi anche una sezione leggera del laboratorio dove si provano diversi sistemi di controllo delle vibrazioni e di isolamento sismico

Ne abbiamo parlato con Roberto Andreotti ricercatore in dinamica delle strutture e Daniele Zonta prof. ingegneria strutturale Università di Trento