L'appello di Caminada: "Un sindaco celebri l'unione civile tra me e Gianni Vattimo"

Gianni Vattimo e Simone Caminada non si arrendono. Dopo il no della sindaca di Occimiano, nel Monferrato, a celebrare l'unione civile con il filosofo 86enne, l'assistente e compagno del fondatore del pensiero debole si rivolge agli altri primi cittadini italiani: “Un sindaco ci sposi” dice Caminada ai microfoni della Rai.



Dopo il primo tentativo di prima celebrazione nel comune di Vimercate fermata dalla procura di Torino nel 2022, a marzo un nuovo tentativo di organizzare l'unione civile nel Monferrato. “Sia io che Vattimo rispondiamo pienamente a quanto chiede la legge perché due persone si uniscano in unione civile” insiste Caminada.

Il caso è stato invece segnalato dalla sindaca Valeria Olivieri ai carabinieri e in procura a Vercelli Caminada, già condannato in primo grado a 2 anni di carcere a Torino, è stato nuovamente indagato per circonvenzione d'incapace. Per il nuovo tentativo è indagato anche l'amico della coppia che si era attivato per organizzare l'unione.

servizio di Jacopo Ricca montaggio Elisa Pozzati - intervista a Simone Caminada