Le maestre di nidi e materne comunali in piazza

Il personale educativo della Città di Torino in sciopero si è trovato sotto Palazzo Civico per chiedere "più assunzioni di docenti ed educatori". A far scattare la protesta l'aumento delle ore lavorative per gli insegnanti da 26 a 30. Una decisione unilaterale, sostengono Cgil, Cisl, Uil, Cub e Csa. Per lo sciopero secondo i sindacati una struttura scolastica su due non ha aperto e in quelle che hanno aperto l'operatività era del 25 percento. Il Comune invece riferisce di un 40 per cento di scuole chiuse: percentuale che scende al 25 nei nidi.

A incrociare le braccia anche i precari degli altri settori comunali: adesione attorno al 65 per cento dei 450 lavoratori che svolgono attività per la Città tra contratti a tempo determinato e di somministrazione. Il nodo è il limite dei 36 mesi massimi di impiego per chi non è stabilizzato.

Alcuni esponenti della giunta Lo Russo sono scesi da Palazzo civico per incontrare i lavoratori, un nuovo confronto tra amministrazione e sindacati è già in calendario.

Interviste a Claudia Giannone, Rsu Cub Pubblico Impiego, Anna Maria D'Angelo, Uiltemp Torino, Carlotta Salerno, assessora all'Istruzione di Torino, Michela Favaro, vicesindaca di Torino.