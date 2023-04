Le offerte pesano sui lavoratori. Vodafone taglia oltre 100 posti

Vodafone ha annunciato 1000 esuberi in tutta Italia. A Ivrea, sono a rischio 118 posti di lavoro. Quasi uno su quattro.

Si tratta di operatori di call center avanzato, impiegati amministrativi, tecnici. Età media tra 40 e 50 anni. Altre sei persone in esubero lavorano a Torino.

L'origine della crisi risale addirittura a cinque anni fa. Quando, in Italia, arriva il quarto operatore telefonico. Tra loro, la concorrenza diventa estrema. Divampa una guerra all'offerta più vantaggiosa che ora ha conseguenze sull'occupazione.

Il 4 maggio è in programma un primo incontro online tra i rappresentanti dei lavoratori e la multinazionale. In estate potrebbero partire le lettere di licenziamento.

Una prospettiva inimmaginabile per i sindacati, che sperano in un confronto, come auspica anche la stessa Vodafone. Da cui però le sigle si sentono tradite: nel 2018 - ricordano - l'azienda aveva riqualificato parte dei dipendenti per insegnare loro ad affrontare le nuove sfide del mondo digitale.

La vicenda è arrivata anche in Consiglio regionale e la giunta ha dichiarato di seguirla da vicino.

Interviste a: Alfonsina D'Onofrio, Cgil, Paolo Solej, Cisl e Michela Schettino, Uil