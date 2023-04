Le transenne non bastano a scongiurare i pericoli al quartiere Lucento di Torino

La prima segnalazione odierna arriva da Torino, all’incrocio tra Corso Toscana e Corso Lombardia, in una zona molto traffica, quartiere Lucento. Da mesi - ci scrive il telespettatore – l’aiuola è in queste condizioni ed è pericoloso per i pedoni che devono attraversare. Ci sono le transenne a terra, ma non bastano a evitare possibili incidenti.

E' ormai una rubrica nella rubrica Dal vostro inviato. Quella sull'abbandono dei rifiuti in infinite varianti. Qui siamo sulla SR 11 in prossimità del torrente Masone, direzione Chivasso. Una discarica a cielo aperto.

Sono però giorni di festa e anche di turismo. Ed ecco una possibile meta, il Castello Reale di Govone (CN) che fa parte del circuito delle residenze reali Sabaude, patrimonio Unesco dal 1997. Da Silvio di Valfenera, Asti.