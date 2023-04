Al via Festival Lovers, inaugurazione con la madrina Ambra Angiolini

Entra nel vivo la trentottesima edizione del Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Ma, al Cinema Massimo, di Torino fino a domenica.

Molti gli ospiti d’eccezione di questa rassegna.

Protagonista della prima giornata di proiezioni anche il divulgatore scientifico e influencer Vincenzo Schettini. Il suo talk precede la proiezione di Le Paradis di Zeno Graton (Francia 2023). Presenza internazionale di spicco: Kodo Nishimura (ore 18), monaco buddhista di Tokyo che ha iniziato la propria carriera lavorando come makeup artist negli Stati Uniti e collaborando a importanti eventi quali Miss Universo e la NY Fashion Week. Nel 2015 ha concluso il percorso per diventare monaco buddhista e ha raggiunto la notorietà partecipando alla trasmissione televisiva Queer Eye: We’re in Japan.

Alle 19.30 saranno al Lovers il celebre volto di tante fiction di successo Giancarlo Commare che quest’anno è nel cast della serie tv Sky Original Romulus 2, di Qui non è Hollywood su Disney+ nel film Nuovo Olimpo, diretto da Ferzan Özpetek e l’attore Piero Di Blasio protagonista di molti spettacoli fra cui anche il musical Alta Società con Vanessa Incontrada. Commare, come protagonista, e Di Blasio, come regista, debutteranno il 26 aprile al Teatro Colosseo di Torino con il musical Tutti parlano di Jamie tratto da una storia vera e si ispira al documentario della BBC dal titolo Jamie: Drag Queen at 16.