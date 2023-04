Luna, perso il segnale con il lander Hakuto-R

Perso il contatto poco prima dell'allunaggio. Sembra fallita così, con l'ipotesi di un atterraggio duro, uno schianto sul suolo lunare, la missione giapponese che doveva portare per la prima volta un'azienda privata sul nostro satellite.

Il lander Hakuto-R Mission 1 di ISpace era stato lanciato a dicembre con un Falcon 9 di Space X. Un veicolo compatto, di dimensioni contenute, circa due metri per 340 chili di peso.

In orbita lunare dal mese scorso, Hakuto era destinato ad allunare ieri pomeriggio. Il contatto è stato mantenuto durante l'avvicinamento al suolo, poi sono stati persi i segnali del lander. Hakuto portava con sé molta tecnologia e altrettante aspettative.

Non solo per il primo allunaggio riuscito di un'azienda privata, ma anche del Giappone. Il lander trasportava, tra l'altro, anche un rover degli Emirati Arabi Uniti. E un robot giapponese, destinato all'esplorazione del suolo lunare, poco più grande di una pallina da tennis.

Al momento non si hanno ancora notizie certe su cosa sia successo in fase di allunaggio, l'azienda ha comunicato che gli ingegneri stanno analizzando i dati di telemetria acquisiti durante la sequenza di atterraggio. La seconda missione è prevista per il 2024.