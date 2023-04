Mafia nigeriana, il capo della squadra mobile: "Violenze e percosse per chi vuole uscire dai cult"

Il capo della squadra mobile di Torino, Luigi Mitola, insiste da tempo sulla pericolosità della presenza della mafia nigeriana in Piemonte. L'ultima inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino ha smantellato la cupola degli Eiye, una delle gang che si spartiscono il territorio della. Sono almeno cinque le indagini che dal 2012 hanno colpito i gruppi, molte portate avanti dalla polizia. “Abbiamo riscontrato la presenza nella comunità nigeriana di appartenenti ai vari gruppi - ai vari cult appunto del Paese d'origine e questo è un dato ormai conclamato sul nostro territorio”.

Con le mafie italiane regna la pace e, in questo momento, anche i diversi cult sono riusciti a spartirsi aree della periferia nord di Torino. La violenza però è molto più presente di quanto possa apparire. Parti importanti della comunità nigeriana anche in città temono i cult: “La capacità d'intimidazione di questi gruppi risiede anche nel fatto di esercitare in maniera molto violenta e aggressiva la parte disciplinare” racconta l'investigatore.

Affiliazioni violente e non sempre volontarie sono all'ordine del giorno nella mafia nigeriana, ma poi uscire dai cult è impossibile: “Chi tenta di uscire dal gruppo è soggetto a lesioni fisiche percosse - conclude Mitola - Forme di violenza fisica efferata”.