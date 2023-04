Partorisce con il cuore schiacciato da un tumore: salvi lei e il bambino

Otto mesi per portare avanti una gravidanza desiderata e sopportarne la paura per l'enorme rischio che essa comportava per quel sarcoma al torace grande come un melone diagnosticato a 18 anni, quattro anni prima.

Poi la scoperta della gravidanza e la decisione di portarla a termine. Le cure, con un tumore, vanno interrotte, gli ormoni della maternità possono accelerare la malattia e il cuore rischia di cedere. Ma Cristina non si è persa d'animo.

Uno sforzo però estremo che l'ha fatta peggiorare. E necessario l'intervento. Dopo 6 ore di operazione la massa tumorale è stata asportata preservando il cuore e ripristinando la piena funzionalità dei polmoni. La vita può ricominciare.