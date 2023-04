"Non dimenticate il popolo Kurdo"

L'ultimo fronte di guerra in Ucraina, che si trascina ormai da un anno, ha fatto passare in secondo piano un altro teatro di grande sofferenza, quella che si consuma nei territori del Kurdistan iracheno e Rojava dove gli attacchi turchi non si fermano dal 20 novembre scorso.

Per questo oggi diverse associazioni hanno organizzato a Torino una manifestazione in solidarietà con le popolazioni kurde.

Gli attacchi- sostengono i manifestanti- sono diretti a obiettivi civili, soprattutto contro infrastrutture come ospedali, centrali elettriche e riserve di grano, al fine di isolare la popolazione. È attestato un uso continuativo di armi chimiche da parte dello stato turco, armi vietate dalla convenzione internazionale di Ginevra.

Tra il 5 e il 6 febbraio si è abbattuto sul confine turco-siriano un devastante terremoto. Il governo turco starebbe cercando di nascondere i numeri reali del disastro , ma nonostante il cessate il fuoco unilaterale da parte delle Unità Kurde per portare soccorso alla popolazione, la Turchia continua imperterrita con gli attacchi militari.

Intanto continua la detenzione del leader Abullah Ocalan nell'isola-carcere di Imrali, dove si trova dal 1999 in un regime di massimo isolamento. Sono ormai due anni che nessuno, né i famigliari né gli avvocati hanno notizie da parte di Ocalan con estrema preoccupazione tra la popolazione curda.