"Di mestiere maniscalco": a Valenza va avanti l'arte della ferratura dei cavalli

A Valenza c'è un ragazzo che fa di mestiere il maniscalco, ha imparato l'arte della ferratura dei cavalli in un'accademia militare di Grosseto. Mestiere che va scomparendo, ma Federico Maccarini, con arte e sapienza porta avanti la tradizione, ferrando cavalli in scuderie di tutto il mondo, dalla Spagna all'America. E' specializzato in cavalli da corsa e egue in particolar modo la razza Quarter Horse.

Servizio di Federica Burbatti

Montaggio di Paola Bovolenta