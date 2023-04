Capodogli e balenottere, ecco la mappatura dei cetacei del Mediterraneo

Diciottomila avvistamenti in quindici anni di ricerca, messi insieme per costruire la più completa mappa della diversità di specie di cetacei presenti nel bacino del Mediterraneo. È stato un gran lavoro, quello coordinato dalla Fondazione Acquario di Genova col supporto della Fondazione Blue Planet Virginia Böger e il coinvolgimento di trentadue diversi enti di ricerca di tutto il Mare Nostrum. Lo studio, “Cetaceans in the Mediterranean Sea: Encounter Rate, Dominant Species, and Diversity Hotspots”, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Diversity.

Ne è emerso che i più diffusi, tra i cetacei di piccole dimensioni, sono il tursiope - delfino presente anche all'Acquario - e la stenella; tra i più grandi, la balenottera comune e il capodoglio. Queste quattro specie costituiscono oltre il 90 per cento degli avvistamenti totali. Il Mediterraneo sembrerebbe quindi un mare con una diversità relativamente bassa, ma vi sono alcune aree - come il Mare di Alboran, appena al di qua dello Stretto di Gibilterra, o il Santuario Pelagos, di cui il Mar Ligure fa parte - che ospitano anche specie meno comuni come il globicefalo, il grampo e lo zifio.

Il Santuario Pelagos è insomma tra le aree più ricche e preziose: probabilmente ne esistono altre non ancora mappate per mancanza di dati. Questi hotspot sono caratterizzati dalla presenza di “habitat batimetrici” (cioè con diverse profondità dell'acqua) e di abbondante “produzione primaria”, cioè di plancton vegetale in alta concentrazione. Oltre all'ingombrante presenza umana, un pericolo potrebbe venire dai cambiamenti climatici. Ci sono studi che prevedono una diminuzione del flusso di nutrienti nella parte più settentrionale del Mediterraneo, dovuti alla diminuzione delle precipitazioni: questo, in prospettiva, potrebbe impattare sulla diversità di cetacei.

Nel servizio, l'intervista a Guido Gnone, coordinatore scientifico della ricerca di Acquario di Genova