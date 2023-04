Maria Airaudo, quando ero una partigiana

Maria Airaudo, di Bagnolo Piemonte, classe 1924, aveva 19 anni quando faceva la staffetta partigiana nelle montagne attorno a Pinerolo. Una testimonianza importante la sua, che ci porta indietro nel tempo alla Seconda Guerra Mondiale, e alla lotta di resistenza di Piemonte. L'abbiamo intervistata, in un incontro intimo e toccante, nella sua casa. E ci ha raccontato di come e perché decise di entrare tra i partigiani.

"Ero a San Rocco di Villar Bagnolo, (Cuneo) - dice - e fu l’esecuzione de ventidue civili a spingermi ad entrare tra i partigiani. Avevo 19 anni».

Non si tira indietro la giovane operaia della fabbrica di tessitura e filatura “Pralafera”, di Luserna San Giovanni. Con lei porta il lasciapassare rilasciato dopo l’8 settembre ’43, che l’autorizza a cercare alimenti per lo spaccio della fabbrica.

Affonda i piedi nella neve, inforca la bicicletta, e come tante donne compie una doppia sfida: gli anni non sono certo quelli del post Femminismo ed è audace che una giovane entri in un manipolo comandato da uomini.

«Eppure eravamo uguali, maschio e femmina - puntualizza Mary - e la denominazione “staffetta” è successiva». Nome di battaglia Mary, la ragazza entrerà nella 105ª brigata Garibaldi e riporterà gravi ferite. «La libertà - scuote ancora il capo la Maria di oggi - la libertà è la capacità di capirsi e vivere insieme. E l’umanità ne ha bisogno».

A Maria Airaudo è stato realizzato un film Nome di battaglia Donna che sarà proiettato mercoledì 26 aprile, un ciclo di tre documentari dedicati a temi sociali di particolare attualità.

Nel film Segre intervista otto donne sopravvissute alla Resistenza: Marisa Ombra, Carmen Nanotti, Carla Dappiano, Gisella Giambone, Enrica Core, Rosi Marino, Maddalena Brunero e Maria Airaudo, appunto, le quali raccontano di quando combatterono in Piemonte tra il 1943 e il 1945 contro il regime nazifascista.

Superando i pericoli e le paure, ma anche gli enormi pregiudizi e soprusi subiti solo in quanto donne, per questo ritenute inferiori e inadatte. Un racconto corale impreziosito da qualche immagine d’archivio, ma costituito essenzialmente di parole.

L’iniziativa di Segre è promossa dall’Istituto Storico della Resistenza in collaborazione con il Comune di Cuneo.