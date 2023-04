Paesi e quartieri senza pediatra di libera scelta

In Piemonte sono 14 le cosiddette “zone carenti” dove manca il pediatra di libera scelta. Siamo andanti a Santena, nella prima cintura di Torino, che rimarrà senza al pensionamento della dottoressa Marra dopo più di 35 anni di attività. Nonostante l'impegno dell'ASL per reclutare un nuovo professionista, sono circa un migliaio i piccoli pazienti che dovranno essere dirottati presso altri studi medici nei paesi limitrofi.

Non un caso isolato. Secondo l'ultimo report di Cittadinanzattiva sulla desertificazione sanitaria sono piemontesi sei delle dieci province italiane con più bambini e ragazzi under 14 per pediatra.

Situazione non critica secondo la Regione che calcola il fabbisogno sulla fascia 0-6 anni, quella che non può essere passata in nessun caso ai medici di medicina generale.

Per la Società Italiana di Pediatria la soluzione sta nella riorganizzazione dei servizi. E nel recente aumento delle borse di specialità che stanno permettendo di formare 60 giovani nuovi pediatri.

Servizio di Francesca Nacini, montaggio di Elisa Pozzati

Intervista a: Maria Addolorata Marra, pediatra; Giovanni Battista Ferrero, Presidente Piemonte Società Italiana Pediatria