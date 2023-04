Passato e futuro delle pandemie: parlano i virologi che hanno combattuto il Covid

Quali sono i microrganismi sorvegliati speciali che potrebbero portare nuove epidemie? Quale l'eredità scientifica del covid 19. E come reagiremmo di fronte a una nuova emergenza'? Parlano due protagonisti della lotta al Sars Cov 2: Maria Rosaria Capobianchi, prima in Italia a isolare il virus Sarv Cov 2 all'istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, e prima a farsi vaccinare, e Fausto Baldanti, che diagnosticò il primo caso italiano, a Codogno con l'equipe del San Matteo di Pavia. Due virologi sulla frontiera della microbiologia.

servizio di Laura de Donato, montaggio di Benedetto Mallevadore