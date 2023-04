Farmaci inefficaci: la sfida della medicina contro i super batteri

Abbiamo assunto così tanti antibiotici da diventare indifferenti alla loro azione e continuiamo a farlo, sia nella medicina umana sia in quella veterinaria. La resistenza ai farmaci di batteri e funghi, in particolare fra i pazienti ricoverati in strutture sanitarie, uccide più della malaria. E continuano a spuntare super-microrganismi che causano malattie incurabili. Una sfida che la medicina occidentale sta affrontando grazie alle tecnologie diagnostiche, alle cure personalizzate e adottando il principio del One Health, secondo cui uomo, animali e ambiente sono ugualmente influenzati dall'impatto delle sostanze chimiche. La battaglia di Gian Maria Rossolini, direttore di microbiologia e virologia all' Ospedale Universitario Careggi di Firenze contro i superbatteri

e di Simone Ambretti, Laboratorio di batteriologia all'ospedale Sant'Orsola di Bologna contro la Candida Auris tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Enrico Caleffi