Caldo record in Spagna

Caldo record in tutta la penisola iberica. In Spagna sfiorati i 30 gradi a Madrid e addirittura i 40 nelle regioni meridionali.

Valori anomali per aprile, tipici dei mesi estivi, mai registrati nell'intera Europa.

Effetti più acuti nelle aree urbane. I medici avvertono: bambini, anziani e malati devono rimanere in casa nel pomeriggio. Anticipo di caldo sul calendario anche per Portogallo, con punte di 36 gradi, come in piena estate.