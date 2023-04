Preghiere, visite guidate e tatuaggi: il successo di moschee aperte

In concomitanza con il Ramadan torna la giornata “Moschee aperte, spazio per tutti/e”, promossa dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dal coordinamento dei Centri Islamici di Torino. Domenica 2 aprile, dalle 14.30 alle 17.17 le moschee apriranno le loro porte, nell'ambito del "Patto di condivisione 2023-2026 Torino è la nostra città", per far conoscere meglio "i valori dell'Islam", come spiegano gli organizzatori dell'iniziativa", contribuendo così, ad abbattere le paure e le barriere della diffidenza". Aperture previste anche a Chivasso, Settimo Torinese e Collegno.





servizio di Davide Lessi

montaggio di Giulia Parenti

interviste a Wailid Dannawi (moschea Omar San Salvario) e Brahim Baya (Associazione Islamica delle Alpi)