La Mostra della camelia apre la stagione turistica sul Lago d'Orta

Spegne 35 candeline la Mostra della Camelia di Gozzano, tradizionale appuntamento di primavera con cui il Lago d'Orta apre le sue porte ai turisti. Un modo per ammirare la bellezza della fioritura di questo arbusto, vero protagonista dell'esposizione nelle sale della sede municipale di Palazzo Ferrari Ardicini e nel suo parco.

"La mostra per noi gozzanesi è una delle più importanti attività che l'amministrazione promuove", dice il sindaco. “E tutto è reso possibile dai tanti volontari”. Il tema di quest'anno è il treno. La mostra, aperta a tutti nei primi giorni di aprile, si è articolata in tre sezioni espositive: "fiori recisi", "composizioni" (camelie con altri fiori di primavera) e “piante in vaso”. Nella due giorni sono stati organizzati anche tanti eventi collaterali in tutto il comune.