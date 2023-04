Motori in Langa, una festa tra vigne e velocità

Delle Langhe sappiamo quel che hanno scritto, quel che s'è decantato come patrimonio dell'Unesco ma si ignorava che fossero anche territorio per i rallisti: qui si è corso il Rally del Piemonte, vinto da Alessandro Gino.

Pavese diceva che “le Langhe si fa fatica a camminarle, immaginate a lavorarle”, con questa corsa si va oltre: “Immaginate a correrle”. Rally che in realtà era la festa del Piemonte con il sabato dedicato ad assieparsi sulle colline come per un Coppi anche se i rumori e l'aria non sanno così di fatica ed ecologia ma per le macchine e la velocità i langaroli hanno un debole.

Una passione che nasce sin da bambini, quindi il rally come festa del popolo delle vigne.