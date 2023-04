La nuova vita dell'olio usato

Per i motori termici, tradizionali, aumenta l'utilizzo di lubrificanti ricavati dalla raccolta degli oli usati. Una "macchina" complessa che opera in tutt'Italia e ha numeri record in Europa. L'esempio dello stabilimento campano di Casalnuovo, a nord di Napoli

La raccolta è curata da 60 imprese in tutta Italia: in 103000 punti viene recuperato l'olio rigenerabile che torna a nuova vita. Nel 2021 delle 186000 tonnellate di olio usato conferito, ne è stato rigenerato il 98,5%. La media europea è al 61%. Il 65% torna olio minerale puro ma anche il restante 35% viene trasformato e riutilizzato.

Dalla TGR Campania Francesca Coppola

Interviste con:

Riccardo Piunti - pres. consorzio naz. oli minerali usati

Maurizio Donnabella -amministratore delegato ra.m.oil