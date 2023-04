Nasce la Google cloud region per rendere le imprese digitali: cos'è

A Torino apre la Google Cloud Region numero 36 al mondo. Un progetto, lanciato tre anni fa, che vuole incentivare la digitalizzazione di imprese e pubblica amministrazione.

In concreto, la cloud region è costituita da server che consentono di elaborare, analizzare e archiviare una grande mole di informazioni in rete, cioè su cloud. Divisi in tre gruppi, per sicurezza, si trovano anche in città e, ora, sono operativi. La presentazione si è tenuta alle Ogr.

L'azienda informatica americana, per la prima volta, investe due volte nello stesso Paese europeo. Un altro centro aveva aperto a Milano l'anno scorso.

Tutto nasce in collaborazione con Tim e il supporto di Intesa Sanpaolo, che già sta utilizzando la cloud region. Le adesioni, insomma, sono possibili. Secondo uno studio indipendente dell'Università di Torino, la doppia iniziativa creerà, si stima, 65.000 posti di lavoro.