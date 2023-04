La scienza con le foto: cittadini catturano animali con lo smartphone per aiutare biologi e botanici

E' la più grande operazione di Citizen Science al mondo. Cittadini e appassionati di biologia e botanica che si trasformano in scienziati-fotografi, per geo-localizzare e studiare la biodiversità su pianeta.

City Nature Challenge, la sfida della natura in città. Inventata nel 2016 dall'Accademia delle Scienze della California, si è allargata a 450 città in tutto il mondo. 70mila partecipanti, 1 milione e 700 mila foto scattate e 50mila specie osservate. In Italia si partecipa attraverso la piattaforma iNaturalist.

Vince la città con più segnalazioni validate. Ma vince, soprattutto, la scienza, che arricchisce i database di biologi ed entomologi con un'enorme mole di dati altrimenti impossibile da raccogliere.

A colpi di smartphone forse torneranno di moda istituzioni trascurate, come i musei di Storia naturale, banche dati del passato, o specializzazioni oggi meno ambite. Utilissimi da geo-localizzare, gli insetti impollinatori, specie a rischio essenziali alla vita sul pianeta, e sentinelle di un clima in degrado.

Qui il consiglio per scattare foto scientificamente interessanti è: occhio ai fiori.

L'intervista a Valerio Sbordoni - zoologo dell'Accademia delle scienze

