Nella casa museo di Duccio Galimberti

Dentro il Museo Casa Galimberti nel Palazzo Osasco, nelle stanze della storica abitazione della famiglia.

Fu proprio qui che il 26 luglio del 1943 - il giorno dopo la caduta di Mussolini - si ritrovarono Duccio e i suoi amici, poco prima del famoso discorso che egli tenne dal balcone di casa ad una piazza piena di gente in festa. Le sagome oggi allestite sulla terrazza che oggi si vedono rievocano proprio questo momento storico fondamentale per la nostra Nazione: Duccio richiama alla realtà la folla, perché la guerra non sarà finita fino alla cacciata degli invasori e dei fascisti. Si tratta, di fatto, della nascita del movimento resistenziale.

Intervista a Cristina Giordano, coordinatrice Museo Casa Galimberti