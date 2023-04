Lasciata a Kiev dopo maternità surrogata, la procuratrice Avezzù: caso raro, ma c'è vuoto normativo

“Anche nel caso in cui due genitori italiani vogliano portare avanti questo tipo di maternità (surrogata, ndr) e poi far venire in Italia il bimbo nato, ci sarà sempre un problema di rivelazione delle origini e delle modalità con cui questo bambino è venuto al mondo”. Emma Avezzù, procuratrice del Tribunale dei minori di Torino, parla del caso della bimba concepita attraverso la maternità surrogata in Ucraina e poi rifiutata dai genitori italiani.

Fu proprio Avezzù nel 2021 a occuparsi della vicenda, che vede ora il padre biologico rinviato a giudizio a Novara con l'accusa di abbandono di minore. “Un caso abbastanza raro”, lo definisce la procuratrice, che commenta anche i vuoti normativi e le criticità della gestazione per altri: “Per le coppie che aspirano all'adozione ci sono percorsi molto selettivi - spiega -. Invece per coloro che ricorrono in generale alla procreazione medicalmente assistita non c'è nessuna possibilità di una verifica anticipata delle capacità genitoriali”.

