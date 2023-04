Novara, vigilia agitata. Polemica Leonardi-Karakurt. E Chieri cade contro Firenze

Novara-Conegliano, polemica Leonardi-Karakurt. Si racconta di parole grosse, uno scontro verbale senza mezzi termini nel corridoio degli spogliatoi. Da una parte Ebrar Karakurt, opposta turca e trascinatrice della Igor Novara. Dall'altra, il patron Fabio Leonardi. Che avrebbe accusato la giocatrice di scarsa professionalità, visto il contratto in scadenza a giugno e i rumors di mercato che la vorrebbero lontana da Novara. La Karakurt avrebbe risposto a tono, e i due si sarebbero mandati reciprocamente a quel paese.

Quel set buttato via

Di certo si è trattato di un finale ad alto tasso di nervosismo, quello in gara 1 tra Conegliano e Novara: 3 a 0 per le venete, ma risultato bugiardo. Gara combattuta, con le ragazze di Lavarini che hanno dato filo da torcere alle campionesse in carica nel secondo set, e hanno letteralmente buttato alle ortiche il terzo, con due set point sprecati e un erroraccio decisivo proprio della Karakurt. Resterà da vedere ora se ci saranno conseguenze per la pallavolista turca. Di sicuro, domani 29 aprile alle 20,30 ci sarà il dentro-o-fuori, in gara 2 contro Conegliano: e, come nel caso della morte di Julia Ituma che ha sconvolto la squadra, le ragazze di Novara, hanno già dimostrato di saper reagire sul campo contro Chieri.

Chieri riparte male

E proprio Chieri parte male nei playoff Challenge per l'ultimo posto in Europa. Le campionesse europee in carica perdono per 3 set a 0 in casa contro Firenze. Collinari mai in partita: cedono 25-19, 25-18 e 25-19. Mercoledì 3 maggio, match contro Busto Arsizio, ma la vittoria, a questo punto, potrebbe non bastare.