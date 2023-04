Olimpiadi, ultima speranza per Torino: lunedì Cirio e Lo Russo attesi da Fondazione Milano-Cortina

Una piccola fiaccola di speranza, quasi a richiamare l'essenza stessa delle Olimpiadi, in una partita che sembra già chiusa. Fondazione Milano-Cortina ha invitato il sindaco di Torino Stefano Lorusso ed il Presidente della Regione Alberto Cirio il prossimo lunedì per illustrare il progetto Oval, a poche ore dal parere favorevole da parte della cabina di regia di Palazzo Chigi alla pista di pattinaggio velocità provvisoria a Rho-Fiera.

Incontro tecnico

Un incontro, hanno spiegato Cirio e Lo Russo, dal sapore tecnico, in cui si parlerà di impianti e logistica e che arriva a 24 ore dal voto finale del CdA del comitato organizzatore che, tuttavia, sembra aver già preso la sua decisione: la cabina di regia ha dato parere favorevole "all'unanimità" all'impianto che verrà allestito all'interno dei padiglioni della fiera di Rho. Un via libera che arriva dopo quello del Comitato olimpico internazionale che lo scorso 28 marzo ha espresso parere favorevole all'impianto temporaneo, visto come apripista per soluzioni simili in futuro, in un'ottica di sostenibilità economica dei Giochi.

Pattinaggio di velocità, martedì 18 il voto

Poi c'è il nodo politico: nel corso della cabina di regia ci sarebbe stato uno scontro tra il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sponsor dell'ampliamento a Torino ed il sindaco di Milano Beppe Sala che già in passato aveva manifestato un'assoluta contrarietà all'inclusione del Piemonte. La direzione quindi sembra presa. Lunedì ci sarà l'ultimo tentativo, prima della decisione finale.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Paolo Monchieri.