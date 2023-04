Nuovo ospedale alla Pellerina, aperto in Comune il confronto sulla progettazione

Non perdere posti letto né la funzione di presidio sanitario sul territorio degli attuali Maria Vittoria e Amedeo di Savoia. Queste le priorità del Comune di Torino per il nuovo ospedale nord ovest della città. Una partita con la Regione che sta entrando nel vivo ora che si è individuata l'area dove sorgerà, alla Pellerina, tra corso Regina Margherita e corso Lecce. La ASL è al lavoro sul bando per affidare la progettazione entro settembre. Da Palazzo Civico passano invece le istanze di chi rappresenta cittadini e lavoratori. In un tavolo sulla sanità che diventerà permanente. Abbiamo raccolto le voci di CGIL, CISL e UIl dopo l'incontro con il Sindaco. Previsto un ulteriore appuntamento con i sindacati di categoria.

Servizio di Francesca Nacini; immagini di Guido Cravero

Interviste a: Paolo Ferrero, segretario CISL Torino; Francesco Lo Grasso, segreteria UIL Piemonte; Gabriella Semeraro, segretaria generale Cgil Torino