Volley. Novara dice addio al sogno tricolore

Si è infranto contro la corazzata Conegliano il sogno scudetto di Novara. Non è bastato il tutto esaurito in casa, quasi 4000 i tifosi presenti, per spingere le ragazze allenate da Lavarini a superare, per la prima volta in stagione, il sestetto veneto. Allo stesso modo non sono stati sufficenti i 20 punti di Karakut, i 12 di Bosetti, gli 11 di Danesi.

Le campionesse uscenti, grazie al 3-1 finale sommato al 3-0 dell'andata al Palaverde, approdano alla loro quinta finale scudetto consecutiva. Novara oltre all'addio al tricolore incassa la mancata qualificazione alle coppe europee per via del quinto posto ottenuto nella stagione regolare. L'ultima amarezza di un anno difficile per le piemontesi, costrette nelle ultime settimane a fare i conti con la tragedia di Iulia Ituma, morta a Istanbul il 13 aprile, poche ore dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Eczacibasi.

Una tragedia che ha portato la squadra ad isolarsi ed a sfogare la tensione accumulata in quei difficili giorni nella doppia sfida ai quarti vinta contro Chieri. In semifinale invece Conegliano ha fatto valere la sua superiorità, riconosciuta nel dopopartita da Anna Danesi: “Sappiamo che Conegliano è una squadra forte, abbiamo cercato di metterla in difficoltà con quello che abbiamo potuto”.