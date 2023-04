Parlare di guerra per costruire la pace, Petrarca torna con Domenico Quirico

Raccontare la guerra per imparare a fare la pace. È lo scopo del giornalista e inviato di guerra Domenico Quirico che nella puntata dell'8 aprile di Petrarca, in onda alle h12,55 Rai3, presenta il suo ultimo libro “Quando il cielo non fa più paura”, Mondadori editore.

“È un viaggio rivolto ai giovani , attraverso le battaglie del mondo – ha spiegato, rispondendo alle domande di Maria Elena Spagnolo – da quella furente sotto le mura di Troia a quelle del presente. Storie crude di violenza che , se insegnate e conosciute, possono indurre i giovani ad essere promotori di pace”.

Ai giornalisti impegnati in zone di guerra, Quirico chiede di essere testimoni delle storie degli uomini, evitando la propaganda e la disumanizzazione del proprio ruolo. “I vinti di ambo le parti– dice Quirico- sono sempre i più deboli, vecchi, bambini, soldati”.



Tra i contributi al racconto, la puntata offre due stralci dalla lezione-spettacolo di Teatro Boxer di Andrea Pennacchi, dedicata all’Iliade intitolata “Eroi” e andata in onda nei giorni scorsi su Rai5. Domani 8 aprile , sempre su Rai 5 in prima visione alle 21.15, andrà in onda – dello stesso ciclo- Piccola Odissea.



Nella puntata di domani Il servizio di Valentina Fizzotti ci condurrà in Kenya, scossa da violenti contrasti interetnici, dove l’associazione Still Rise, fondata dal trentenne Nicolò Govoni, offre gratuitamente ai bambini dimenticati delle baraccopoli, la migliore scuola d’élite del mondo. Un’esperienza che Nicolò Govoni (proposto nel 2020 per il Nobel per la Pace) racconta nel libro “Ogni cambiamento è un grande cambiamento”, Rizzoli editore, i cui proventi verranno utilizzati per costruire una nuova scuola in Colombia. “Racconto – dice Govoni – cosa significa essere bambino nelle miniere del Congo, abbandonati a se stessi nelle guerre violente tra etnie. A loro non volgiamo dare gli scarti, ma il meglio affinchè possano essere loro a creare un futuro di pace e un mondo bello”.



Entriamo poi nella vita di altri bambini, quelli adottati dopo l’assedio di Sarajevo iniziato il 6 aprile del 1992, con Antonio Sgobba che ha intervistato Rosella Postorino, finalista al Premio Strega 2023 con il romanzo “Mi limitavo ad amare te”, Feltrinelli editore. “Sono bambini strappati al nido in cambio della vita – dice la Postorino – Parlo della separazione e di che cosa vuol dire essere figli, una condizione che non si sceglie, e che non necessariamente è spensierata”-



“La strada in salita” edizioni Albatros è il libro di Bruno Geddo, ex funzionario UNHCR, raccontato nel servizio di Simona Marchetti. “ volevo non si perdessero le storie delle persone incontrate – ha spiegato Geddo - in 30 anni di lavoro sul fronte umanitario con le Nazioni Unite tra i rifugiati in Iraq, Somalia, in Darfur, Yemen. Per testimoniare cosa c’è oltre il nostro piccolo giardino”.



Ha fissato sulle pagine di un libro, intitolato “Sono Raccomandato Da Dio”, Schiena Editore, la sua esperienza di inviato Rai di guerra, Vittorio Mangili intervistato da Enrico Rotondi in occasione del suo 100esimo compleanno. Le immagini di Mangili dell’invasione sovietica in Ungheria nel 1956, fecero il giro del mondo.



In chiusura di puntata, una parentesi su Brescia Capitale della cultura, con Laura Longo per le visite guidate di sabato 8 e domenica 9 aprile al polittico di Tiziano sulla Resurrezione di Cristo, nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia.