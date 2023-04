Pasqua, aumentano le persone che scelgono un pranzo vegetariano

I flexitariani. Sono loro a trainare la crescita continua dei locali vegetariani e vegani. Persone che scelgono di evitare la carne diversi giorni alla settimana e che vengono accolte nei locali, spiegano gli esercenti, a braccia aperte. Anche grazie a questo Torino è diventata la seconda città vegan friendly a livello nazionale dopo Venezia.

Oltre a seitan e burger, anche quella dei formaggi vegetali è un'arte che sta prendendo piede. Per fare la ricotta, per esempio, si parte dalle mandorle frullate e si aggiunge acqua fermentata, oltre ad eccipienti e spezie. E, con questa, si produce anche la pastiera napoletana, dolce tipico della Pasqua, in modo completamente vegetale.

Secondo i dati del gruppo prodotti a base vegetale dell'Unione Italiana Food, che fa parte di Confindustria, nel 2022 il giro d'affari di questi prodotti ha sfiorato il mezzo miliardo, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. A fare la parte del leone, i burger vegetali, con un aumento delle vendite di quasi il 12%. A pesare la maggiore sensibilità nei confronti degli animali. L'anno scorso, secondo la Lav, sono stati macellati quasi 2 milioni e mezzo tra agnelli e capretti, un quinto dei quali, denunciano gli animalisti, solo per Pasqua. Ma alla scelta veg spinge anche una maggiore coscienza ambientale, alimentata dal cambiamento climatico e dal fatto che gli alimenti vegetali consumano meno acqua.



