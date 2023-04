Pesach, la Pasqua ebraica

Canti, preghiere e una cena simbolica, il seder di Pesach. Inizia così la Pasqua per gli Ebrei. I bambini della scuola ebraica di Torino hanno fatto una didattica speciale alla vigilia delle vacanze che nel loro caso iniziano oggi.



Bambini ebrei e non - perché la scuola di via sant’Anselmo 7 a Torino è una paritaria aperta a tutti- si sono salutati davanti al piatto tradizionale, celebrando Mosè e il passaggio dal Mar Rosso.

Intervista a Chiara Segre - insegnante