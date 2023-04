Pasquetta di lavoro per la Juve: giovedì grande sfida con lo Sporting

Per la Juve è una Pasquetta di lavoro. Archiviata la rabbia per la sconfitta subita con la Lazio che li ha allontanati non poco dalla zona Champions, i bianconeri hanno iniziato la preparazione in vista della sfida di giovedì sera con lo Sporting e lo hanno fatto cercando il calore del proprio popolo con un allenamento aperto ai tifosi.

Contro i portoghesi, dopo molti tentativi, potrebbe rivedersi il nome di Pogba tra i i convocati ma è sul ritorno al gol di Dusan Vlahovic che Allegri ha bisogno di lavorare. Dopo i segnali di ripresa mostrati in nazionale, il serbo continua a fallire l'appuntamento con la rete che manca ormai dalla doppietta con la Salernitana del 7 febbraio. Un'astinenza che sta innervosendo non poco l'attaccante del quale devono anche essere valutate le condizioni della caviglia dopo il contatto con Cataldi che lo ha costretto ad abbandonare la sfida dell'Olimpico.

Cancelli sbarrati invece al Filadelfia in casa Toro. Dopo la sconfitta con la Roma, Juric ha concesso ai suoi due giorni di riposo e i granata si ritroveranno solo martedì mattina. Messi nel cassetto i sogni europei, c'è da preparare la partita di domenica con la Salernitana che può significare il raggiungimento della quota salvezza matematica: quantomeno l'obiettivo minimo della stagione è a un passo.