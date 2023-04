Il Piemonte e l'amianto, la storia infinita. Ogni anno 250 nuove diagnosi di mesotelioma

Una doppia beffa, quella dell'amianto: prima maneggiato e respirato per decenni da lavoratori ignari della sua pericolosità, e poi causa principale del mesotelioma, un tumore che insorge anche quarant'anni dopo l'esposizione alle fibre ma che quasi sempre è letale.

Ne sa qualcosa il Piemonte, seconda regione in Italia dopo la Lombardia per numero di malati. L'epicentro è Casale Monferrato: con la sua Eternit, un tempo era la capitale del cemento-amianto per l'edilizia, mentre oggi ha il triste primato dei tumori. Segue Torino, con il lascito delle cave amiantifere di Balangero. Il risultato è che ogni anno, solo in Piemonte, sono circa 250 le nuove diagnosi di mesotelioma. L'inversione della curva, con un primo lento declino, è atteso solo dopo il 2025.

Ne abbiamo parlato con Federica Grosso, responsabile dell'Unità Mesotelioma degli ospedali di Alessandria e Casale Monferrato, un territorio che proprio per la sua storia ha saputo dare un importante impulso alla ricerca.