Cani da Covid

L'idea di far fiutare il Covid ai cani domestici è nata sulla scia di uno studio fatto alcuni anni fa: al dipartimento di veterinaria dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Oncologia, avevano addestrato i cani a percepire la presenza del tumore al polmone nelle persone partendo da campioni di urine. Mariangela Albertini, docente di fisiologia ed etologia animali domestici all'Università di Milano spiega che qualsiasi malattia genera nell'uomo composti organici volatili, detti VOX, caratteristici di ogni patologia. Anche il Covid. I cani, se adeguatamente addestrati, sono in grado di riconoscerli.

Per questo studio, sono stati usati campioni di sudore. L'addestramento è iniziato in laboratorio e proseguito all'esterno. Nè le varianti del virus, nè il fatto che le persone fossero vaccinate, ha cambiato il comportamento dei cani: la loro risposta è stata in linea con quella dei test rapidi delle farmacie.



Servizio di Elena Cestino, montaggio di Davide Chemin

Interviste a: Mariangela Albertini, fisiologia ed etologia animali domestici Università Statale Milano

Aldo la Spina, direttore tecnico Medical Detection Dogs Italy



Patrizia Piotti, ricercatrice Divas Università Milano