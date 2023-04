Nanni Moretti a Torino per il suo film annuncia: "A ottobre torno da regista teatrale"

Tanto affetto e calore per la domenica di presentazioni torinesi del film "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti prodotto da Rai Cinema. Nella sale tanti fan del regista romano che ha raccontato la genesi e le scelte di una pellicola che sarà candidata al prossimo festival di Cannes.

Per Moretti una domenica tra incontri con amici, come Lorenzo Ventavoli, caposaldo del cinema torinese, promesse di un ritorno in città cui non manca molto: “Sono legato a Torino, ci venivo da spettatore del Tff che poi ho diretto - ha detto - E tornerò a ottobre per il mio debutto da regista teatrale”.

servizio di Jacopo Ricca,immagini di Luciano Gallian, montaggio di Cristiano Gaviglio