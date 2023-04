Al teatro Carignano Valerio Binasco ritrova Luigi Pirandello

Debutta in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino la nuova produzione del Teatro Stabile Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello del regista oltre che interprete Valerio Binasco. L'opera più famosa di Pirandello riproposta in una versione attualizzata ai giorni nostri senza i parodismi e i riferimenti filosofici del testo originale.

Al centro della nuova massa in scena una compagnia d'attori contemporanei che poco ha a che fare con il teatro degli anni 20 del 900 interpretati dagli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Sono loro ad accogliere e a comprendere i sei personaggi in cerca d'autore, una famiglia di personaggi dannati, perché incompiuti che finalmente trovano ascolto nei teatranti di oggi .

Insieme a Valerio Binasco anche Sara Bertelà, Giovanni Drago, Giordana Faggiano e Jurij Ferrini. Repliche fino al 7 maggio.