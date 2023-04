La rubrica “Rewind” a cura di Gabriele Russo ci porta alla Pasqua del 1995: una giornata in cui tanti musei torinesi rimasero aperti. Per l'epoca, una novità: furono aperti in via eccezionale. Una formula che funzionò, con tanti accessi al Museo Egizio e al Museo dell'Automobile.

Da Tgr Piemonte del 16/4/1995, di Sergio Ariotti