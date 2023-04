Quei monopattini in mezzo ai marciapiedi: "Servono sanzioni"

La prima segnalazione di oggi ci riporta sul tema dei monopattini abbandonati sul marciapiede, autentiche trappole, pericolose per i non vedenti e non solo. Nel video se ne vedono alcuni lasciati in corso Duca degli Abruzzi angolo largo Orbassano. "Complimenti per chi ha lasciato questi monopattini in mezzo al marciapiede" commenta il telespettatore, un residente in zona, che si chiede anche: "Possiamo multare la società che li noleggia?"

Da Ceresole d'Alba Maurizio Mazzoni ci invia questa foto di un paesaggio, con l'inconfondibile sagoma del Monviso sullo sfondo. E commenta: "Alle 7 del mattino su Marte. Temperatura zero gradi". Effettivamente il colore di questo campo è piuttosto inquientante, spia della crisi climatica e della siccità che ha colpito la nostra regione

Per finire qualcosa di bello: un papavero - siamo nella stagione dei fiori - e sullo sfondo un castagneto. Ce l'ha mandata il signor Gianmaria Capello.

