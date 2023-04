Rai 3 da oggi in HD

Per verificare la compatibilità del proprio tv o decoder con la nuova funzionalità è attivo un canale di test al numero 102 del telecomando con le seguenti modalità: sintonizzandosi sul canale 102 verranno visualizzati due cartelli uno bianco e uno colorato, accompagnati da due toni audio distinti. I cartelli si alterneranno ogni 20 secondi. La corretta ricezione dei cartelli e dei suoni indica che l'apparecchio è in grado di ricevere la nuova modalità di trasmissione.

Dunque da oggi con il tasto 3 del telecomando si potrà accedere a Rai 3 in hd; in alternativa si potrà utilizzare sempre il canale 802. In alcuni casi tuttavia potrebbe essere necessario avviare un reset con una nuova ricerca automatica e manuale di canali. Ogni eventuale anomalia potrà essere segnalata all'indirizzo mail helpdtt@rai.it indicando anche il modello del televisore posseduto.