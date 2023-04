Re Carlo III "personalità sfaccettata e interventista"

Una personalità sfaccettata con una visione lunga sul futuro, “interventista e ambientalista”: è Re Carlo III come raccontato dall'ultimo libro della giornalista, esperta di case reali, Enrica Roddolo. Fra pochi giorni Re Carlo III, ad oltre settant'anni, salirà al trono d'Inghilterra. L'incoronazione è prevista per il 6 maggio. Saranno presenti i figli e le consorti. Ci sarà, come di consueto, la sfilata nel centro di Londra per salutare i sudditi.