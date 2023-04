Reati tributari, confiscati dalla Finanza beni e denaro per 3,3 milioni di euro

Avevano orchestrato un complesso sistema fraudolento che consentiva loro di detrarre l'Iva sebbene non consentito dalla normativa su quelle operazioni, tutte in ambito europeo, riguardanti il commercio di metalli non ferrosi. Aggiungendo poi ulteriori passaggi tra società fittizie - tutte gestite da Torino - per rendere ancora più complesso il meccanismo e la ricostruzione delle reali operazioni.

Dopo una sentenza definitiva, la Guardia di Finanza del capoluogo, coordinata dalla Procura della Corte di appello torinese, ha confiscato tra Piemonte e Campania beni per 3,3 milioni di euro: un'auto, denaro per 900mila euro e soprattutto 71 unità immobiliari. Tra queste un appartamento dal valore di oltre un milione di euro in una rinomata zona residenziale di Napoli.

A commettere quella che viene definita "frode carosello", con evasione dell'Iva per oltre 21 milioni di euro, un sodalizio criminoso operante in Piemonte e i cui componenti sono stati condannati per associazione a delinquere finalizzata proprio alla commissione di reati tributari a carattere transnazionale.