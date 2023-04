Reti trans-regionali e intese con le istituzioni: il piano di Palenzona per la fondazione Crt

Cambiano gli equilibri in Fondazione Crt. Con 10 voti a favore, quattro in più di quelli presentati in mattinata a sostegno della sua candidatura, Fabrizio Palenzona è stato eletto alla presidenza del terzo ente di origine bancaria italiano per patrimonio, con partecipazioni in Unicredit, Generali, Banco Bpm e la neo delistata Atlantia. Si conclude così lo scontro tra il presidente di Prelios, neo eletto, e il presidente uscente Giovanni Quaglia, in carica dal 2017, dopo oltre un mandato e mezzo.

Un duello tutto piemontese tra i due ex democristiani, l'alessandrino Palenzona e il cuneese Quaglia, rimasto sul filo fino alla fine. Prima sindaco di Tortona, poi presidente della provincia di Alessandria e vice presidente di Unicredit, Palenzona è già stato consigliere di amministrazione della fondazione torinese. Nel suo piano, un paper di cinque pagine, il banchiere alessandrino propone reti trans-regionali fra fondazioni liguri e piemontesi, intese di sistema con le istituzioni pubbliche e la creazione di simil trust, per assicurare agevolazioni fiscali alle donazioni.