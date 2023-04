Rifiuti elettrici ed elettronici, il Piemonte può migliorare

Si è fermata sotto le 25mila tonnellate nel 2022 la raccolta di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Piemonte, i cosidetti RAEE. 24.618 tonnellate, in calo del 5,9%. Dati del Centro di Coordinamento nazionale che mette il Piemonte al settimo posto tra le regioni per volumi complessivi di raccolta, eravamo sesti. Ogni piemontese ricicla 5 kili e 780 grammi di Raee l'anno, sotto la media nazionale che è 6 kili e 120. Abbiamo il valore più basso tra le regioni del Nord Italia, ma con un'eccellenza, il Verbano-Cusio-Ossola: 9 kili e 100 grammi riciclati per abitante, 13esima provincia più virtuosa d'Italia. Seguono nell'ordine Vercelli, Novara, Cuneo, poco sopra i 6 kili a testa. Sotto la media nazionale Alessandria, Torino, Asti - che sta migliorando molto, con un balzo del 40% - e Biella. Tra i dispositivi, il conferimento è crollato per Tv e apparecchi con schermo, meno 14,7%. Ma anche perché avevamo già sostituito la gran parte dei vecchi apparecchi nel 2021, con il bonus per il passaggio al digitale. In generale manca una rete capillare di centri di conferimento pubblici per il riciclo. Ma non tutti conoscono le altre opportunità.



L'intervista Fabrizio Longoni direttore generale Centro di Coordinamento Raee

Montaggio Paolo Monchieri