RAEE: in Italia cala la raccolta dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici

Sarà che abbiamo fatto incetta di nuovi smartphone, computer e tv durante il lock down, e che per un po' non ci saranno apparecchi vecchi da smaltire. Ma per la prima volta dopo 8 anni consecutivi, cala in Italia la raccolta dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I volumi raccolti nel 2022, Lombardia in testa, si fermano a 361mila tonnellate, il 6,2 % in meno rispetto al 2021. 24mila tonnellate non pervenute. Apparecchi - soprattutto di piccola dimensione come cellulari e mini elettrodomestici - che forse non abbiamo riciclato correttamente. Oppure Tv e dispositivi con schermo - i prodotti con la raccolta minore, lampadine a parte - che avevamo già sostituito in gran parte nel 2021, con il bonus per il passaggio al digitale che obbligava a riciclo dei vecchi apparecchi. Cala anche la raccolta per abitante, che è in media di 6,12 kili. Il 15° Rapporto Annuale del Centro nazionale di Coordinamento RAEE stila la classifica delle regioni. Prima la Sardegna, che sfiora in 10 kili pro-capite (9,94), ultima la Campania con 3,41 kili per abitante. La rete di raccolta cerca di coinvolgere professionisti e commercianti: l'ultimo accordo è con le associazioni artigiane, con corsi di formazione per imparare a conferire bene i rifiuti. In generale manca una rete capillare di centri di conferimento pubblici per i cittadini. Ma non tutti conoscono le altre opportunità.



L'intervista a Fabrizio Longoni direttore generale Centro di Coordinamento Raee

Montaggio Giulia Parenti