All'Iit di Genova i robot imparano ad autocorreggersi

Nei laboratori di San Quirico dell'Istituto italiano di Tecnologia viene sviluppato Convince, progetto europeo da quattro milioni di euro che coinvolge nove partner tra cui, in Italia, anche l'Università di Genova, il Comune di Torino e la Fondazione Torino Musei. L'Iit ne è capofila: l'obiettivo è creare un software libero che permetta ai robot di "autocorreggersi".

Il progetto durerà tre anni. Convince testerà la tecnologia su tre diversi casi d'uso, a complessità crescente: un aspirapolvere, un robot industriale di assemblaggio, e una guida museale (il robot R1) che si interfaccia con un pubblico eterogeneo, che potrebbe - ad esempio - ostacolare il suo percorso. Dovrà quindi essere in grado di modificare il tour previsto per ovviare a questo o altri inconvenienti, come la batteria che si scarica prima del previsto.

Nel servizio, l'intervista a Lorenzo Natale, responsabile del laboratorio “Humanoid Sensing and Perception” e coordinatore del progetto Convince