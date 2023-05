Pepper, il robot che dialoga con le persone, entra a scuola

Pepper è un robot commerciale, ma da alcuni anni è oggetto di lavoro per i ricercatori dell'Università di Genova, che ne vogliono rafforzare le capacità sociali. Lo hanno messo alla prova dapprima con gli anziani in case di riposo nel Regno Unito e in Giappone: Pepper ha fatto facilmente breccia, e ha tenuto loro compagnia facendoli parlare dei loro argomenti preferiti, ma anche di temi delicati, come quando un signore ha chiesto, commosso, di potergli raccontare della moglie morta anni prima.

Ora Pepper si sta misurando con le persone ricoverate in unità spinale, bloccate a letto per settimane, all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ma da novembre a febbraio è passato per un contesto completamente diverso: quello della scuola, dove si è confrontato con quattro ragazzi in contemporanea, alle medie Parini Merello di Genova.

La sperimentazione, con trecento alunni di prima e seconda, vedeva piccoli gruppi eterogenei restare per un quarto d'ora soli con il robot. L'obiettivo era farlo interagire con il ruolo di “mediatore” nella discussione, cercando di far partecipare anche i ragazzi meno estroversi. I risultati sono stati interessanti: il robot è riuscito a coinvolgere un po' tutti, ha fatto parlare in maniera insolita anche ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Da qui, però, a parlare di robot destinato a fare l'insegnante di sostegno ce ne passa: le sue capacità sono lontanissime da quelle di una persona reale. L'obiettivo è piuttosto quello, nel breve termine, di aiutare a rafforzare lo spirito di gruppo e, più in là, fare da mediatore, ad esempio nel caso di persone arrivate dall'estero, come i tanti bambini e ragazzi giunti dall'Ucraina con lo scoppio della guerra. Questo robot sarà infatti presto in grado di parlare con più interlocutori, a ciascuno nella sua lingua madre.

Nel servizio, le interviste ad Antonio Sgorbissa e Lucrezia Grassi, professore associato e ricercatrice del Dibris - Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell'Università di Genova